2022/12/04 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفى مجلس الخدمة الاتحادي ، اليوم الاحد، اطلاقه اية تعيينات عدا تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة، والبالغ عدد درجاتها 3791 ثلاثة الاف وسبعمائة وواحد وتسعين درجة وظيفية.وقال المجلس في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باستثناء العلوميين..



مجلس الخدمة ينفي اطلاق أية تعيينات المركز الخبري الوطني.

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