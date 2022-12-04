رئيس الجمهورية: الحكومة عازمة على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين في الخارج

2022/12/04 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، وفداً يمثل الجالية العراقية في الأردن.وأكّد رشيد خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه أن “أبناء الجاليات العراقية في بلدان العالم المختلفة يحملون رسالة مهمة وكبيرة تعكس صورة العراق وعمق حضارته وتاريخه … Readmore

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