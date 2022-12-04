نائب برلماني: حكومة السوداني ورثت تركة صعبة من التحديات الاقتصادية والمالية

2022/12/04 | 14:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب رائد المالكي ، الأحد ، حكومة محمد شياع السوداني الى تقديم رؤية واضحة بتنويع مصادر الدخل والقضاء على البطالة وتشجيع القطاع الخاص وعودة الاستثمار المحلي والخارجي، فيما اشار الى ان الحكومة ورثت تركة صعبة.وقال المالكي: … Readmore

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