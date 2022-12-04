8 أسباب قد تؤدي إلى فقر الدم..ما هي؟

2022/12/04 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تنحصر أعراض فقر الدم بالإرهاق، أو الخمول فقط، إذ يمكن لفقر الدم أن يتسبب أيضًا بتساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، وغيرها من الأعراض.

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