السوداني يلتقي محافظ البنك المركزي ويصدر توجيهاً يتعلق بتوفير العملة الأجنبية

2022/12/04 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "استمع إلى إيجاز عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي".

ووجّه السوداني بـ"إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي، وأيضا توفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق".

وأكد، "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي".

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