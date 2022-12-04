العمليات المشتركة: كركوك لها خصوصية وتشهد استقراراً أمنياً

2022/12/04 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، أن محافظة كركوك تشهد استقراراً امنياً كبيراً.

وقال المتحدث بأسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن “قيادة العمليات المشتركة تشرف على قاطع المسؤولية في كركوك”، مبينا أن “المحافظة لها خصوصية”.

وأضاف أن “كركوك تشهد الآن استقراراً امنياً كبيراً، وتتمتع بإمكانيات وقدرات عالية”، مشيراً إلى أن “الأجهزة الأمنية أسهمت في استقرار المحافظة وحققت نتائج كبيرة بقتل العديد من الإرهابيين”.

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