الاسبوع الماضي.. النفط العراقي يشكل نحو 7% من استيرادات اميركا للنفط

2022/12/04 | 15:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متخطيا بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي، فيما شكل النفط العراقي قرابة 7% من مجمل الاستيرادات الاميركية للنفط.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسعة دول بلغت 5.417 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 182 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.417 ملايين برميل يوميا”.

وأضافت أن “صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت ما معدله 363 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، متخطيا كلاً من المكسيك والسعودية وبذلك يحتل العراق المرتبة الثانية في صادراته النفطية لأمريكا بعد كندا”، وفق ذلك فان 6.7% من استيرادات اميركا للنفط الخام جاءت من العراق.

كما أشارت إلى أن “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمعدل بلغ 3.354 ملايين برميل يومياً، وجاءت السعودية بعد العراق بمعدل 338 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 300 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 290 الف برميل يومياً”.

ووفقاً للإدارة، فإن “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت ما معدله 242 الف برميل يومياً، ومن البرازيل بمعدل 212 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 50 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا”.

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