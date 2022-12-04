الرئيس رشيد يبحث قضية العشوائيات وسبل معالجتها

2022/12/04 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي قضية العشوائيات والسبل المناسبة لحلها.

وقال المكتب الإعلامي لرشيد، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي"، مبيناً أنه "تم خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة سيما ما يتعلق باحتياجات المواطنين، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة تعزيز البنى التحتية بكل المجالات وبما يلبي احتياجات المجتمع".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية تطرق إلى قضية العشوائيات والسبل المناسبة لحلها"، فيما أكد "حق كل مواطن أن يكون لديه سكن لائق، من خلال توفير مجمعات سكنية نظامية".

واشار رئيس الجمهورية الى "أهمية عمل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مجال تقديم الخدمات الفنية والاستشارية واللوجستية الضرورية وتنسيق المشورة حول سياسة الدولة وتوفير الدعم اللازم للحكومة لتنفيذ برنامجها الخدمي فضلاً عن استيعاب طلبات المواطنين وشكاواهم وإيصالها إلى الجهات المختصة في الوزارات كافة ومتابعتها، وفقا لبيان المكتب الذي تلقته (بغداد اليوم).

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