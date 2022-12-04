الإعدام للمُدان بجريمة قتل القيادي بـ

2022/12/04 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مصدر قضائي، اليوم الاحد، بصدور حكم من محكمة جنايات محافظة ميسان بالاعدام بحق قاتل القيادي بحركة عصائب اهل الحق، وسام العلياوي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "القضاء اصدر حكما بإعدام المتهم سجاد أسعد علي اكحيط على خلفية ارتكابه جريمة قتل وسام العلياوي، القيادي في العصائب".

وفي تشرين الاول 2019، اعلنت حركة عصائب اهل الحق، مقتل مدير مكتبها في محافظة ميسان وسام العلياوي وشقيقه سجاد، جراء هجوم مسلح على مقرها.

وفي 13 كانون الاول 2019، أصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، أوامر قبض بحق عدد من الأشخاص، بتهمة قتل القيادي في حركة عصائب أهل الحق، وسام العلياوي، وشقيقه.

وأظهرت وثائق صادرة عن رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، التابعة لمحكمة التحقيق المركزية، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، صدور مذكرات قبض بحق مجموعة أشخاص جميعهم من محافظة ميسان، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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