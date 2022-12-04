مسرح الجريمة في بيت

2022/12/04 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة: مروان حبيب

كشفت صحيفة "الدايلي تيلغراف" البريطانية، عن تعرض احد الجنود البريطانيين المتمركزين في العراق الى "عملية طعن" في العراق نقل على اثرها الى احد المستشفيات في المانيا لتلقي العلاج.

وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، أن "جندي بريطاني منتسب إلى القوات الخاصة البريطانية "الاس أي اس"، تعرض إلى "الطعن" بالة حادة إثناء مشاجرة وقعت في إحدى بيوت الدعارة في العراق، دون الكشف عن هويته او المكان الذي وقعت فيه المشاجرة".

واضافت الصحيفة أن "السلطات البريطانية تكتمت على الخبر"، فيما أشارت إلى "عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى اللحظة بحق "الماخور" الذي وقعت فيه الحادثة".

وكشفت الصحيفة أن "الجندي البريطاني قام بزيارة المكان بشكل منفرد دون اخذ إذن من قيادته العسكرية".

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