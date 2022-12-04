رئيس الجمهورية: ضرورة تعزيز البنى التحتية



رئيس الجمهورية: ضرورة تعزيز البنى التحتية
2022/12/04 | 15:51 - المصدر: آي كيو نيوز
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