انتقادات للقطاع الخاص في العراق بسبب عدم توفيره الضمان الاجتماعي

2022/12/04 | 15:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه القطاع الخاص في العراق انتقادات، لإخفاقه في توفير بيئة عمل قادرة على الحد من مشكلة البطالة وتخفيف العبء على القطاع الحكومي.وتظهر بيانات عزوف العراقيين عن العمل في الشركات الخاصة.

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