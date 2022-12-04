2022/12/04 | 16:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oWu0sLKRWaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه بتوفير العملة للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه بتوفير العملة للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).