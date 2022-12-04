شاهد بالفيديو.. شاهد .. بتوجيه من محافظ البصرة الآليات تقوم برفع الانقاض قرب ملعب الموانئ

2022/12/04 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XnIatHVFvC0

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