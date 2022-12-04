السوداني يعلن مشاركة العراق في القمة العربية الصينية في الرياض

2022/12/04 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صحفي “التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار”.

وبيّن السوداني أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة، كما أشار سيادته إلى رغبة الحكومة في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات.

وأكد خلال اللقاء مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، نقل السفير الصيني تحيات القيادة الصينية الى رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق.

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