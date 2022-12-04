حراك نيابي لتفعيل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين (وثيقة)

2022/12/04 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب النائب احمد الشرماني، رئيس مجلس النواب بتنفيذ قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.وبحسب وثيقة صادرة عن الشمراني بتاريخ 16 تشرين الثاني الماضي، وتلقتها (بغداد اليوم)، فقد طالب رئيس المجلس بالموافقة على اصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تنفيذ قانون (الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة) رقم (28) لسنة 2019.

أدناه نص الوثيقة:

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