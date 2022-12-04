"لعنة" 4 بطولات كأس العالم.. هل يكسرها رونالدو الثلاثاء؟

2022/12/04 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2022 بعدما تخطى السابعة والثلاثين من عمره، وهي المشاركة الخامسة، لكنه لا يزال يتطلع إلى كسر المزيد من الأرقام القياسية في الفترة المقبلة.

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