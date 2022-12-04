الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على

2022/12/04 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 ليضرب موعداً مع هولندا في هذا الدور، ورغم النجاح بإقصاء أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد، هناك أسباب تدعو للقلق على "راقصي التانغو" لعل أبرزها الحماس المبالغ فيه وفقدان الاتزان بعد تلقي الأهداف في المباريات الكبرى إلى جانب عدم استقرار المدرب ليونيل سكالوني على توليفة هجومية وشكل هجومي واضح.

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