2022/12/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البنك المركز ي يقرر زيادة الحصة الاسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار المركز الخبري الوطني.

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