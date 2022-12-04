الجيش العراقي يبدأ الانتشار على “الخط الصفري” مع إيران وتركيا

2022/12/04 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن توجيهات لمسك الخط الصفري، فيما أشار إلى البدء بتسليم ملف المدن للشرطة.وقال رسول في مؤتمر صحفي، تابعه […]

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