2022/12/04 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفير الصيني لدى العراق •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق السيد تسوي وي.وجرى خلال اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار.وبيّن السيد السوداني […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).