القوات الاتحادية وحدها تنقذ الاقليم

2022/12/04 | 16:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تجتاح القوات الترکية، إقليم كردستان، بين فترة وأخرى، فيما ردّ حكومة...

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