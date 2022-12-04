بعد تسجيله قفزة.. البنك المركزي يتخذ اجراء لتخفيض سعر الدولار في الأسواق

2022/12/04 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قرر البنك المركزي العراقي اليوم الأحد، زيادة مبيعاته من الدولار في مزاد العملة، وذلك عقب ارتفاع اسعار الدولار لمستويات غير مسبوقة في الاسواق المحلية، حيث تجاوز اليوم الأحد الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، لأول مرة منذ عامين.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، قرار البنك المركزي رفع مبيعاته من العملة الصعبة لغرض سد الطلب المتزايد على الدولار في الاسواق المحلية، وبواقع مليون و800 الف دولار لشركات الصرافة A، و750 الف دولار لشركات الصرافة B، و80 الف دولار لشركات التوسط C، و200 الف دولار للمصارف.

وجاء خطوة البنك بعد لقاء محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد، حيث اكد السوداني على ضرورة "توفير العملة الصعبة للمواطنين في الاسواق"، في خطوة جاءت بعد ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية لمستويات عالية.

وجاء ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض من الدولار، وذلك بسبب انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة خلال الاسابيع الماضية، حيث انخفضت من معدل 200 مليون دولار يوميًا في الاشهر الماضية، الى 130 مليون دولار يوميًا، وذلك بفعل العقوبات والتضييق على بعض المصارف الكبيرة التي كانت مشاركة بمزاد العملة مما ادى لانخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض نسبة المعروض من الدولار في السوق.

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