وزير التعليم يفتتح مجمع الأقسام الداخلية للطالبات في جامعة تكريت

2022/12/04 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -صلاح الدين

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الاحد، مجمع الأقسام الداخلية للطالبات في جامعة تكريت.

وقال إعلام التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي افتتح مجمع الأقسام الداخلية للطالبات في جامعة تكريت".

هذا وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، مختبرات كلية الصيدلة في جامعة تكريت وأكد دعمه بيئة البحث العلمي وتحسين مجالاتها التدريبية"، فيما اطلع بحضور رئيس الجامعة وعد محمود رؤوف وعدد من الشخصيات النيابية والأكاديمية على مختبرات فروع الكيمياء الصيدلانية والأدوية والسموم والعلوم المختبرية والعقاقير والصيدلة السريرية".

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