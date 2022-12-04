توقيت حرج يهدد الموازنة.. البرلمان يؤجل جلسته ويترقب إشارة مجلس الوزراء

2022/12/04 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الأحد، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاثنين، الى يوم الثلاثاء الموافق 6/12، فيما بين أن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة قبل الدخول بالعطلة التشريعية فيما اذا لم تصل الموازنة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب سوف تعلن خلال الساعات المقبلة تأجيل جلسة يوم غد الاثنين الى يوم الثلاثاء المقبل"، مبينًا أن "التأجيل جاء من أجل استلام مشروع قانون موازنة سنة 2023، المقرر التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء خلال جلسته يوم الثلاثاء".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "فترة تمديد عمل البرلمان في الفصل التشريعي الجديد ستنتهي بعقد الجلسة المقبلة، لكن اذا تسلم البرلمان مشروع قانون الموازنة فلا يمكن ان يعطل الا بعد تشريع الموازنة، ولهذا هناك تنسيق ما بين مجلسي الوزراء والنواب لتسلم البرلمان الموازنة الثلاثاء المقبل، حتى لا يعطل البرلمان".

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