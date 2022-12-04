غضب في العراق لحصول عارضات وفتيات

2022/12/04 | 16:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الأنباء المتداولة، حول منح عارضات أزياء وفتيات "تيك توك" وموديلات عراقيات، جوازات سفر دبلوماسية، موجة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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