البنك المركزي يقرر زيادة الحصة الأسبوعية لمبيعات الدولار

2022/12/04 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاص

قرر البنك المركزي العراقي، زيادة الحصة الأسبوعية لمبيعات الدولار لشركات الصرافة.

وحصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة صادرة من البنك المركزي وتحمل توقيع نائب المحافظ عمار حمد خلف، وموجهة إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط جاء فيها، إنه "انطلاقا من اهداف البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف ولتلبية الطلب المرتفع على العملة الأجنبية في الأسواق المحلية تقرر زيادة الحصة الأسبوعية للمبيعات النقدية من الدولار".

ودعا البنك المركزي، شركات الصرافة إلى تقديم الطلبات بدء من غد الاثنين، اذ ستبلغ حصة شركة الصرافة من تصنيف A مبلغ 1.8 مليون دولار وشركة صرافة من تصنيف B مبلغ 750 الف دولار وشركة توسط من تصنيف C مبلغ 80 الف دولار والمصرف 200 الف دولار.

وأكد أن البنك المركزي مستعد لتلبية احتياجات المواطنين كافة من العملات الأجنبية وفق الأغراض المسموح بتمويلها، فضلا عن تمويل بطاقات الدفع الالكترونية التي تستخدم في عمليات الدفع خارج العراق بسعر صرف 1470 دينار للدولار الواحد".





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