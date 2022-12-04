الإعدام لقاتل القيادي في حركة

2022/12/04 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات محافظة ميسان،

بالإعدام بحق قاتل القيادي في حركة

عصائب اهل الحق، وسام العلياوي.





وقال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات

ميسان حكمت بالإعدام بحق المتهم سجاد

أسعد علي اكحيط على خلفية قتل

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