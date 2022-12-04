الشمري في ضيافة البرلمان.. تأكيد على محاربة المخدرات والجريمة المنظمة وداعش

2022/12/04 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، وضع خطط استراتيجية للنهوض بمفاصل وتشكيلات الوزارة ودعم الجانبين الأمني والخدمي والتعامل السريع مع الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي.

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