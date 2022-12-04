رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل السفير الصيني لدى العراق

2022/12/04 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق السيد تسوي وي.

وجرى خلال اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنميتها، في المجالات الاقتصادية والثقافية، كذلك في مجالي الطاقة والاستثمار.

وبيّن السيد السوداني أن العراق اعتمد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، بما يعزز استقراره وتحقيق مصالح شعبه وأمن المنطقة، كما أشار سيادته إلى رغبة الحكومة في توسيع آفاق التعاون الثنائي مع الصين في مختلف القطاعات.

وأكد السوداني ايضاً خلال اللقاء مشاركة العراق في القمة العربية الصينية المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، نقل السفير الصيني تحيات القيادة الصينية للسيد رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على إدامة علاقات التعاون والشراكة مع العراق.

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