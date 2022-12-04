2022/12/04 | 17:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة| البنك المركزي يعلن رفع المبيعات الأسبوعية من الدولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة| البنك المركزي يعلن رفع المبيعات الأسبوعية من الدولار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة| البنك المركزي يعلن رفع المبيعات الأسبوعية من الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).