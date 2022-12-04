إطلاق سراح المتهم بسرقة القرن.. خبراء عراقيون يتحدثون للجزيرة نت عن إمكانية استعادة الأمانات المنهوبة

2022/12/04 | 17:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت عملية إطلاق سراح المتهم بـ"سرقة القرن" في العراق جدلا واسعا قانونيا وإعلاميا؛ بين من يرى أن إجراء المحكمة صحيح ومن يؤكد وجود سبل أخرى لاسترداد الأموال من دون اللجوء إلى إطلاق سراح المتهم.

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