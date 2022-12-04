2022/12/04 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المالية ، اليوم الاحد، اجتماعا لاستكمال قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وناقشت اللجنة بحسب بيان للدائرة الاعلامية في البرلمان عددا من فقرات ومواد القانون حول الية الشمول في القانون والفئات المضمونة وكيفية دفع وتسديد الضمان للمشمولين بالخدمة، مشيرة الى اهمية تنظيم العلاقة بين الدولة وصاحب العمل والزامه بدفع الاشتراكات بما يضمن حق العامل المضمون.

واكدت اللجنة ضرورة وضع الملاحظات المناسبة والتي تصب بمصلحة الفئات الفقيرة بما يتناسب مع الوضع المعيشي للمجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية المالية تجتمع لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية المالية تجتمع لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).