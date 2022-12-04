نائب رئيس البرلمان العراقي يصل إلى الدوحة

2022/12/04 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي

شاخوان عبدالله، الأحد، مع رئيس مجلس

الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم

تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك

على المستويات كافة.

وذكر مكتب عبدالله في بيان صحفي أن"

تلب

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