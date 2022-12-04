تكفلت العتبة الحسينية بتكاليفها نجاح العملية الجراحية لشاب تمزق وجهه بحادث مروري

2022/12/04 | 18:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكللت العملية الجراحية التي اجراها

ملاك طبي وتمريضي متخصص في مستشفى

الإمام زين العابدين الجراحي لشاب تزق

وجهه في حادث مروري بمحافظة اربيل بعد

ان تكفلت العتبة الحسينية بتكاليفها.

وقال المنسق العام للش

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