2022/12/04 | 18:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد 12/04/2022، بأخذ الإجراءات...

ظهرت المقالة السوداني يوجّه باستكمال متطلبات تثبيت المتعاقدين أولاً على المسلة.

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