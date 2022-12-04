عبد الغني: تحالف “أوبك+” يقرر الأبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

2022/12/04 | 18:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴.عاجل 🔹وزير النفط : تحالف “أوبك+” يقرر الأبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير 🔺أكد وزير النفط تمسك تحالف “أوبك بلس” بإتفاق الإنتاج المقررة سابقاً وبمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023 مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة .وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري […]

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