2022/12/04 | 18:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تبدأ ببناء محطة جديدة للطاقة النووية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تبدأ ببناء محطة جديدة للطاقة النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).