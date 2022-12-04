(أوبك+) تقرر الإبقاء على التخفيض الحالي للانتاج حتى نهاية 2023

2022/12/04 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قررت دول أوبك+ الابقاء على التخفيض الحالي للانتاج النفطي ذاته دون أي تغيير، حتى مطلع العام المقبل في يناير 2023، مما سيبقي على سياسة خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

وأكدت دول التحالف في اجتماع اليوم الأحد 4 كانون الأول (2022)، استعدادها للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات إضافية فورية، لمعالجة تطورات السوق ودعم توازن سوق النفط واستقراره، إذا لزم الأمر، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدره التحالف.

وسيُعقد الاجتماع الوزاري المقبل في 4 يونيو/حزيران 2023؛ وسيواصل التحالف مراقبة السوق عن كثب، ويُمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة الدعوة لاجتماع طارئ لـ"أوبك+" في أي وقت.

بينما ستعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ اجتماعها المقبل في 1 فبراير/شباط 2023، كما هو مقرر لها بعقد اجتماعاتها كل شهرين.

وفق بيان حصص إنتاج النفط لدول أوبك+، يستمر خفض إنتاج النفط في شهر كانون الثاني 2023؛ إذ قرر التحالف تعديل الإنتاج الطوعي بدءًا من شهر تشرين الثاني 2022 حتى كانون الأول 2023، مقارنةً بالمستويات المطلوبة في شهر أغسطس/آب الماضي.

وسيبلغ إنتاج العراق، في الشهر المقبل، 4.431 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 220 ألف برميل يوميًا عن مستويات شهر أغسطس/آب، وبذات مستويات الانتاج في شهري تشرين الثاني الماضي وكانون الاول الجاري.

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