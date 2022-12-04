المالية النيابية ترجح تصويت مجلس الوزراء على “موازنة 2023” في جلسته القادمة

2022/12/04 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الأحد، قيام مجلس الوزراء العراقي بالتصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في جلسته المقبلة.

وقالت عضو اللجنة المالية نرمين معروف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يفترض يصل قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى مجلس النواب في شهر تشرين الأول إلا أن تأخر تشكيل الحكومة تسبب بتأخير إقرارها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان”.

واضافت؛ ان “وزارة المالية ستكتمل من إعداد مشروع قانون الموازنة العامة وخلال الأيام المقبلة ستقوم المالية بإرسال قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء لإقراره”.

وتابعت معروف؛ ان “مجلس الوزراء قد يصوت في جلسة الثلاثاء من الأسبوع الحالي على مشروع قانون الموازنة”.

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