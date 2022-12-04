وزير النفط : تحالف “أوبك+” يقرر الأبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

2022/12/04 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد، تمسك تحالف “أوبك بلس” بإتفاق الإنتاج المقررة سابقاً وبمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023 مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة .

وقال عبد الغني بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك بلس” بحسب بيان لوزارة النفط إن “الاجتماع قد أكد على اتخاذ المزيد من الاجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية ان تطلب ذلك ، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الاسواق العالمية” .

واشار عبد الغني الى الاتفاق على مجمل المواضيع التي جرى مناقشتها ، ومنها مايتعلق باللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج والدعوة الى عقد الاجتماعات الطارئة والضرورية ،و أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض”.

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