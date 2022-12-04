2022/12/04 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الأحد، باهتمام الحكومة للمضي بمشروع النبـراس للبتروكيمياويـات.وقالت الوزارة في بيان وتلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” النجم عقد اليوم، اجتماعاً لمُناقشة مُستجدات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة يؤكد اهتمام الحكومة للمضي بمشروع النبـراس للبتروكيمياويـات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة يؤكد اهتمام الحكومة للمضي بمشروع النبـراس للبتروكيمياويـات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة يؤكد اهتمام الحكومة للمضي بمشروع النبـراس للبتروكيمياويـات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).