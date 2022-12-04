2022/12/04 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، اليوم الأحد ، الى العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد لقائه مجلس الشورى..



شاخوان يُناقش سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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