مُدرج في لائحة التراث العالمي.. شاهد المنسف الأردني من إعداده وصولًا إلى أكله

2022/12/04 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبق المنسف في الأردن ليس مجرد طعام بل يحمل الكثير من الأسرار، إذ يعتبر المنسف سيد المائدة الأردنية والحاضر الأول في كل الطقوس والمناسبات الاجتماعية، حيث يقدم في المناسبات المختلفة أو للترحيب بالضيوف، وفي الأعياد المختلفة.

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