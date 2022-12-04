"اللحظة المناسبة".. مصر تعلن موعد طرح "سندات باندا"

2022/12/04 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، الأحد، إن مصر تسعى لطرح أول سندات باندا بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

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