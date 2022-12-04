8 صواريخ تدك القاعدة التركية في زليكان بنينوى

2022/12/04 | 18:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مسؤول محور قوات البيشمركة، الاحد 12/04/2022، باستهداف جديد للمعسكر التركي...

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