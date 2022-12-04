وزير الثقافة: منحة الصحفيين والفنانين ستوزع بشكل كامل

2022/12/04 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الثقافة، أحمد البدران، اليوم الأحد، أن منحة الصحفيين والفنانين ستعود كما كانت وغير منقوصة.

وقال البدران للوكالة االرسمية، إن “الوزارة كتبت الى مجلس الوزراء من أجل تخصيص ميزانية لمنحة الصحفيين والفنانين”.واكد أن “المنحة المالية للصحفيين والفنانين ستعود كما كانت غير منقوصة”، مبينا أن “الصحفيين هم أصحاب الكلمة والرأي ويقومون بإيصال المعلومات إلى منازلنا”.وكان نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، قد أكد في وقت سابق، أن النقابة لا تزال بانتظار إقرار الموازنة لمعرفة تفاصيل المنحة السنوية الخاصة بالصحفيين.وقال اللامي ، إن “النقابة تنتظر اقرار قانون الموازنة العامة والتفاصيل المتعلقة من وزارة المالية حول المنحة”، لافتا الى أنه “من المفترض أن التوزيع يشمل جميع المنتمين للنقابة”.وأضاف، أن “هناك عملا على اقرار قانون تقاعد الصحفيين ومن المؤمل أن يقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

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