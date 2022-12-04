العراق على موعد مع موجة أمطار قويّة وضباب كثيف

2022/12/04 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع الراصد الجوي أحمد التميمي، اليوم الأحد، سقوط أمطار بشكل معتدل خلال الساعات المقبلة في مدن عراقية مختلفة.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الطقس العام صحو في كل المناطق، وتظهر سحب عالية الارتفاع في أجواء بعضها”.

وأضاف أن “السحب تتكاثر أحيانا جنوب بادية السماوة وجنوب وغرب البصرة مع فرصة سانحة لتساقط زخات مطر معتدلة”.

وحذر التميمي من “تشكل الضباب في مناطق واسعة من شمال البلاد خاصة الموصل ويكون كثيفا أحيانا يؤدي الى انعدام الرؤية الأفقية”.

وأضاف أن “تذبذب الرياح المدارية وسيطرة المرتفع السطحي السيبيري يسببان استقراراً نسبياً على الأجواء مع عدم وجود نزولات علوية ولا حالات مطرية معتبرة خلال اليومين المقبلين”.

وأوضح ان “احداثيات النماذج العددية تشير إلى تطور ايجابي في أنظمة الغلاف الجوي خلال النصف الثاني من الشهر وعودة الأمطار بقوة”.

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