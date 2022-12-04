2022/12/04 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cn1hV2EE1qQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستخدما مسدسه الشخصي.. شاب ينهي حياته في منطقة الجادرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستخدما مسدسه الشخصي.. شاب ينهي حياته في منطقة الجادرية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).