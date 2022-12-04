2022/12/04 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توقع كمبيوتر خارق يعتمد على مزيج من التوقعات والتحليلات الرقمية نتائج دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.ونجح الكمبيوتر حسبما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية وتابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمبيوتر “خارق” يتوقع نتائج كأس العالم حتى المباراة النهائية المركز الخبري الوطني.

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